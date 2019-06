Додано: Суб 15 чер, 2019 11:57

Vitaka написав:

Правда? А чем битка отличается от другой бульбашки? Капитализацией? Наверное, не стоит сравнивать цирк и реальную экономику. ИМХО конечно.

Тем что биток всем нужен сегодня, будет нужен завтра BUTY, будем брать его.Кстати поэтому я рекомендую участвовать во всяких баунти программах, особенно если они проходят от крупных бирж, например как вот эта:Join Huobi + ATP bounty project to earn up to 330 ATP tokens airdropНадо всего-то повступать в телеграмм, твиттер группы, полайкать и тп. Зарегистрироваться на бирже и получить за это токенов на $1-20, которые ещё и вырасти могут на 100-1000% со временем.Цирк это или реальная экономика можно спорить долго, а можно брать и зарабатывать.Поверьте, американский рынок например, сейчас раздут. Одна крупная кампания из топ-20 по капитализации выше чем все коины.Ещё про реальные активы, у меня отец-строитель по образованию тоже удивлялся - как это сеть отелей Хилтон может быть меньше по капитализации чем какой-то SnapChat.Криптовалюты раздуваться только начали и конец этого года может быть вполне похожим на конец 2017. Когда, ну такой уже криптощит поднимали до небес... Хайп уже идёт, окно возможностей открыто - и не замечать это трейдеру глупо.