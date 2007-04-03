|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:45
Разговоры о коррекции на 4500,5000 и даже 6000-оказались из разряда бреда.Вывел сегодня большую часть фиата- и послал все нах...Не вижу смысла "морозить" средства,дожидаясь непонятно чего..Входить на бесконечно растущий рынок с минимальными объемами торгов-желания и уверенности нет.Дальше-криптоана...низм без меня.Да здравствует лето.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:08
osafly написав:
Да здравствует лето.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26661
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1870 раз.
- Подякували: 2058 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13338
|175514683
|
|
|6639
|1430679
|
|
|38
|43341
|
|