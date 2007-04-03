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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1501150215031504

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.2 5 94
1) дно вже було пройдено
13%
12
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
11
5) 2750-2999
6%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
48%
45
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Разговоры о коррекции на 4500,5000 и даже 6000-оказались из разряда бреда.Вывел сегодня большую часть фиата- и послал все нах...Не вижу смысла "морозить" средства,дожидаясь непонятно чего..Входить на бесконечно растущий рынок с минимальными объемами торгов-желания и уверенности нет.Дальше-криптоана...низм без меня.Да здравствует лето.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:08

  osafly написав:Да здравствует лето.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Казак,расслабься.Ты где был?Куда пропал?Монеро твое "разблокировали" на говнобирже?
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:36

  osafly написав:Казак,расслабься.Ты где был?Куда пропал?Монеро твое "разблокировали" на говнобирже?

Я завжди з вами. Просто не висовувався. :P У Львові сиджу, в царстві бетону. Ні, не розблокували. Сиджу в мінусі. Ось Пімен написав...
Зображення
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да пусть этот поезд....пи.....на все четыре стороны-ну,ты в курсе Козак,как взрослые люди говорят.Жалеть не о чем..Закрылся в +...Кое что оставил,немного..Но то таке...Вышел из рынка.Дальше-не интересно.Пусть разводят других-хомячков предостаточно.В этом деле-вовремя остановиться.Лучше синица в руках....
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:48

Козак-характерник

Ху із Пімен
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:51

  greenozon написав:Козак-характерник
Ху із Пімен

В телеграмі людина пише дописи про кріпту.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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  #<1 ... 1501150215031504
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