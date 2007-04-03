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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Разговоры о коррекции на 4500,5000 и даже 6000-оказались из разряда бреда.Вывел сегодня большую часть фиата- и послал все нах...Не вижу смысла "морозить" средства,дожидаясь непонятно чего..Входить на бесконечно растущий рынок с минимальными объемами торгов-желания и уверенности нет.Дальше-криптоана...низм без меня.Да здравствует лето.
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:08
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Казак,расслабься.Ты где был?Куда пропал?Монеро твое "разблокировали" на говнобирже?
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:36
Я завжди з вами. Просто не висовувався. У Львові сиджу, в царстві бетону. Ні, не розблокували. Сиджу в мінусі. Ось Пімен написав...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да пусть этот поезд....пи.....на все четыре стороны-ну,ты в курсе Козак,как взрослые люди говорят.Жалеть не о чем..Закрылся в +...Кое что оставил,немного..Но то таке...Вышел из рынка.Дальше-не интересно.Пусть разводят других-хомячков предостаточно.В этом деле-вовремя остановиться.Лучше синица в руках....
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:48
Козак-характерник
Ху із Пімен
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:51
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:24
чому у Львові ще й в бетоні???
така погода
Ви ж вільна людина - Турція, бібіпєт, булгарі - туди-сюди на тиждень - у бетоні здуріти можна, та й по Львову зараз лазити хіба варят буде
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