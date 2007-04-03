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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 чер, 2019 18:28
після 20ки можна і відпочити
а потім слухаєм КХ, 30, 40 і туда ж!
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greenozon
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Додано: Нед 16 чер, 2019 19:07
greenozon написав:
після 20ки можна і відпочити
а потім слухаєм КХ, 30, 40 і туда ж!
Пока не верю.
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airmax78
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