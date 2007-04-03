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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1502150315041505

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.2 5 94
1) дно вже було пройдено
13%
12
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
11
5) 2750-2999
6%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
48%
45
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:28

після 20ки можна і відпочити :)
а потім слухаєм КХ, 30, 40 і туда ж!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:07

  greenozon написав:після 20ки можна і відпочити :)
а потім слухаєм КХ, 30, 40 і туда ж!

Пока не верю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 00:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вообщем печатают Тезер и гонят биток вверх на шортистах пока всех не перекосят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:48

перша крипто сотка

намайнено та наторговано з намайненого:
перша сотка (весною було десь $86 на пiку хая):
Зображення
що виводити баблiшко, чи оставить на розплод крипту?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:28

  TylerTruman_ написав:на моменті на заборі, але викликає інтерес локальна ситуація, можемо отримати перевернутого Барта, … консолідація поки схожа висхідний трикутник, тому увага на зону 7850-7900, якщо бики пробиваються, то як найближчий орієнтир розглядую 8,5к ... ключове слово "якщо"

уже 9,
що далi? тоЗеМун?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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