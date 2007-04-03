після 20ки можна і відпочити
а потім слухаєм КХ, 30, 40 і туда ж!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 чер, 2019 18:28
після 20ки можна і відпочити
а потім слухаєм КХ, 30, 40 і туда ж!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 16 чер, 2019 19:07
Додано: Пон 17 чер, 2019 00:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вообщем печатают Тезер и гонят биток вверх на шортистах пока всех не перекосят.
Додано: Пон 17 чер, 2019 10:48
перша крипто сотка
намайнено та наторговано з намайненого:
перша сотка (весною було десь $86 на пiку хая):
що виводити баблiшко, чи оставить на розплод крипту?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 17 чер, 2019 15:28
уже 9,
що далi? тоЗеМун?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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