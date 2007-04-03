намайнено та наторговано з намайненого: перша сотка (весною було десь $86 на пiку хая): що виводити баблiшко, чи оставить на розплод крипту?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
TylerTruman_ написав:на моменті на заборі, але викликає інтерес локальна ситуація, можемо отримати перевернутого Барта, … консолідація поки схожа висхідний трикутник, тому увага на зону 7850-7900, якщо бики пробиваються, то як найближчий орієнтир розглядую 8,5к ... ключове слово "якщо"
уже 9, що далi? тоЗеМун?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:що виводити баблiшко, чи оставить на розплод крипту?
Покрасить ее в зеленый цвет и выбросить в траву,чтоб никто не нашел А лучше-кастрировать.Никакого розплода.....овно-не должно плодиться...Ее и так уже расплодилось 2 с лих... тысяч штук девать некуда.Австралийские кроли-нервно курят в стороне
TylerTruman_ написав:на моменті на заборі, але викликає інтерес локальна ситуація, можемо отримати перевернутого Барта, … консолідація поки схожа висхідний трикутник, тому увага на зону 7850-7900, якщо бики пробиваються, то як найближчий орієнтир розглядую 8,5к ... ключове слово "якщо"
уже 9, що далi? тоЗеМун?
процитований аналіз не справдився … потім я відписувався про підтримку від 7,5к і очікував на реалізацію свічної формації на тижневому графіку, але замість ведмежатника отримали биче поглинання, … останній аналіз був по денному графіку, писав про тест 10к, тоді перезайшов в біток по 8379, … до секти туземунщиків відношення не маю