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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1503150415051506

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.2 5 95
1) дно вже було пройдено
14%
13
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
11
5) 2750-2999
6%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
47%
45
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:35

як прікроют так і біток іздохне...
це ж криптований ФРС єтіть
пічатає скільки хоче і коли хоче
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Каждый раз когда захожу на ветку, перед глазами маячит голосовалка с подсвеченными цифрами 3000-3249. Ну почему я не поверил, хотя сам же и проголосовал?
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  #<1 ... 1503150415051506
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