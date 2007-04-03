як прікроют так і біток іздохне...
це ж криптований ФРС єтіть
пічатає скільки хоче і коли хоче
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 22:35
як прікроют так і біток іздохне...
це ж криптований ФРС єтіть
пічатає скільки хоче і коли хоче
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 чер, 2019 23:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Каждый раз когда захожу на ветку, перед глазами маячит голосовалка с подсвеченными цифрами 3000-3249. Ну почему я не поверил, хотя сам же и проголосовал?
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:30
Всем привет!
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