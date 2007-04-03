як прікроют так і біток іздохне...
це ж криптований ФРС єтіть
пічатає скільки хоче і коли хоче
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 22:35
як прікроют так і біток іздохне...
це ж криптований ФРС єтіть
пічатає скільки хоче і коли хоче
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 чер, 2019 23:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Каждый раз когда захожу на ветку, перед глазами маячит голосовалка с подсвеченными цифрами 3000-3249. Ну почему я не поверил, хотя сам же и проголосовал?
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:30
Всем привет!
Сегодня мы запускаем новую услугу. Теперь с помощью money.kuna.io любой человек может мгновенно приобрести BTC, ETH и USDT без входа в аккаунт.
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:01
Какая комиссия?
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:35
вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину
... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к
#noFOMO
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:51
на всі потрібно було заходити нижче 4к ... а на таких хаях краще без крайностей,
... заднім числом всі розумні, але як ходили до 3к, то ціна скорегувалася на 84%, а 80+ це нормальне значення після параболічного росту до 20к, хоча тоді навіть дуже досвідченим трейдерам не вистачало впевненості перевернутися в бичків,
... на моменті маємо ріст ~200% від поточного дна 3,1к, ... тобто, такий умовний лонг на моменті виглядає круто вигідніше чим шорт із історисного максимуму
#noFOMO
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