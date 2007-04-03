Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.
osafly написав:Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.
вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину ... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к
airmax78 написав:Па7800 то надо было брать на все.
на всі потрібно було заходити нижче 4к ... а на таких хаях краще без крайностей, ... заднім числом всі розумні, але як ходили до 3к, то ціна скорегувалася на 84%, а 80+ це нормальне значення після параболічного росту до 20к, хоча тоді навіть дуже досвідченим трейдерам не вистачало впевненості перевернутися в бичків, ... на моменті маємо ріст ~200% від поточного дна 3,1к, ... тобто, такий умовний лонг на моменті виглядає круто вигідніше чим шорт із історисного максимуму
osafly написав:Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.
вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину ... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к
бентежать низькi об"еми...десь незабаром розворот на нове дно, чи не так?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
osafly написав:Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.
вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину ... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к
Я смотрю здесь- https://ru.investing.com/crypto/currencies Привык,удобно.Хотя информация по торгам там "поддутая",но все равно дает общее представление о положении вещей...И судя по цифрам-объемы упали %30-40....Даже на этот момент за последние 24часа. відсутність корекції-меня уже не беспокоит...Мне пох.... Я вышел и плюнул на это недоделаное казино....Возможно вернусь,но только если цена упадет как минимум на 6 тыс...,Не больше.И меня интересует цена альтов на тот момент,а не биток.А нет-закрыл для себя эту тему.Держу и буду держать рипл с ракетой и NEO...На этом-крапка!Пусть хоть на 15 эту куету загонят...Если есть идущие на поводу и покупающие по этим ценам-значит так надо
airmax78 написав:Па7800 то надо было брать на все.
на всі потрібно було заходити нижче 4к ... а на таких хаях краще без крайностей, ... заднім числом всі розумні, але як ходили до 3к, то ціна скорегувалася на 84%, а 80+ це нормальне значення після параболічного росту до 20к, хоча тоді навіть дуже досвідченим трейдерам не вистачало впевненості перевернутися в бичків, ... на моменті маємо ріст ~200% від поточного дна 3,1к, ... тобто, такий умовний лонг на моменті виглядає круто вигідніше чим шорт із історисного максимуму
Шорт, потому так и называется, что позиция короткая по времени - в долгосрок не выгодно, а краткосрок вполне удобно, особенно для арбитражников. А без стопов, так вообще депозит может обнулить.