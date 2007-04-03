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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1503150415051506

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.2 5 95
1) дно вже було пройдено
14%
13
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
11
5) 2750-2999
6%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
47%
45
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:35

як прікроют так і біток іздохне...
це ж криптований ФРС єтіть
пічатає скільки хоче і коли хоче
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Каждый раз когда захожу на ветку, перед глазами маячит голосовалка с подсвеченными цифрами 3000-3249. Ну почему я не поверил, хотя сам же и проголосовал?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:30

Всем привет!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:01

  greenozon написав:Всем привет!

Сегодня мы запускаем новую услугу. Теперь с помощью money.kuna.io любой человек может мгновенно приобрести BTC, ETH и USDT без входа в аккаунт.

Для покупки достаточно иметь криптовалютный кошелек. Покупка происходит непосредственно из доступных на бирже ордеров на продажу по рыночной цене на момент сделки.

Вся процедура покупки очень простая и займет у вас не более 30 секунд

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Какая комиссия?
Чукчарка
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:35

  osafly написав:Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.

вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину :?:
... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к :shock:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:51

  airmax78 написав:Па7800 то надо было брать на все.

на всі потрібно було заходити нижче 4к :roll: ... а на таких хаях краще без крайностей,
... заднім числом всі розумні, але як ходили до 3к, то ціна скорегувалася на 84%, а 80+ це нормальне значення після параболічного росту до 20к, хоча тоді навіть дуже досвідченим трейдерам не вистачало впевненості перевернутися в бичків,
... на моменті маємо ріст ~200% від поточного дна 3,1к, ... тобто, такий умовний лонг на моменті виглядає круто вигідніше чим шорт із історисного максимуму :shock:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:19

  TylerTruman_ написав:
  osafly написав:Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.

вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину :?:
... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к :shock:

бентежать низькi об"еми...десь незабаром розворот на нове дно, чи не так?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:47

  TylerTruman_ написав:
  osafly написав:Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.

вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину :?:
... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к :shock:


Я смотрю здесь- https://ru.investing.com/crypto/currencies Привык,удобно.Хотя информация по торгам там "поддутая",но все равно дает общее представление о положении вещей...И судя по цифрам-объемы упали %30-40....Даже на этот момент за последние 24часа.
відсутність корекції-меня уже не беспокоит...Мне пох.... Я вышел и плюнул на это недоделаное казино....Возможно вернусь,но только если цена упадет как минимум на 6 тыс...,Не больше.И меня интересует цена альтов на тот момент,а не биток.А нет-закрыл для себя эту тему.Держу и буду держать рипл с ракетой и NEO...На этом-крапка!Пусть хоть на 15 эту куету загонят...Если есть идущие на поводу и покупающие по этим ценам-значит так надо :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:53

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Па7800 то надо было брать на все.

на всі потрібно було заходити нижче 4к :roll: ... а на таких хаях краще без крайностей,
... заднім числом всі розумні, але як ходили до 3к, то ціна скорегувалася на 84%, а 80+ це нормальне значення після параболічного росту до 20к, хоча тоді навіть дуже досвідченим трейдерам не вистачало впевненості перевернутися в бичків,
... на моменті маємо ріст ~200% від поточного дна 3,1к, ... тобто, такий умовний лонг на моменті виглядає круто вигідніше чим шорт із історисного максимуму :shock:

Шорт, потому так и называется, что позиция короткая по времени - в долгосрок не выгодно, а краткосрок вполне удобно, особенно для арбитражников. А без стопов, так вообще депозит может обнулить.
Zebra
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