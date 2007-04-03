airmax78 написав:Па7800 то надо было брать на все.
на всі потрібно було заходити нижче 4к ... а на таких хаях краще без крайностей, ... заднім числом всі розумні, але як ходили до 3к, то ціна скорегувалася на 84%, а 80+ це нормальне значення після параболічного росту до 20к, хоча тоді навіть дуже досвідченим трейдерам не вистачало впевненості перевернутися в бичків, ... на моменті маємо ріст ~200% від поточного дна 3,1к, ... тобто, такий умовний лонг на моменті виглядає круто вигідніше чим шорт із історисного максимуму
Шорт, потому так и называется, что позиция короткая по времени - в долгосрок не выгодно, а краткосрок вполне удобно, особенно для арбитражников. А без стопов, так вообще депозит может обнулить.
я мав на увазі умовну ситуацію, ... коли був би умовний мега-трейдер Чарлі Лі, який не тільки фіксувався на історичному хайові, але якби ще шортанув біток від 20к, тобто гра на пониження, ... і лонгова та шортові позиції (в моєму прикладі) відкриті із однаковим плечем на BitMEX, ... а щоб не отримати маржін колл, при розрахунку стопа враховується розмір позиції та вибір плеча.
osafly написав:Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.
вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину ... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к
бентежать низькi об"еми...десь незабаром розворот на нове дно, чи не так?
імхо, без ретрейсмента 50-61,8% розмови про нове дно не актуальні, ... зараз погляд на північ, допускаю розворот на тесті 10к чи від лінії супротиву від якої вже N разів були відскоки *** ПС із бірж на яких я торгую, тільки на бітфайнекс біда із об'ємами (оживає тільки на суттєвих рухах ціни), ... на опублікованому графіку видно, що на бінанс все норм із ліквідністю