цукерман рішив залізти в хайп також
https://news.finance.ua/ua/news/-/45116 ... ptovalyutu
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 20:41
цукерман рішив залізти в хайп також
https://news.finance.ua/ua/news/-/45116 ... ptovalyutu
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:32
я мав на увазі умовну ситуацію, ... коли був би умовний мега-трейдер Чарлі Лі, який не тільки фіксувався на історичному хайові, але якби ще шортанув біток від 20к, тобто гра на пониження, ... і лонгова та шортові позиції (в моєму прикладі) відкриті із однаковим плечем на BitMEX,
... а щоб не отримати маржін колл, при розрахунку стопа враховується розмір позиції та вибір плеча.
#noFOMO
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:50
імхо, без ретрейсмента 50-61,8% розмови про нове дно не актуальні,
... зараз погляд на північ, допускаю розворот на тесті 10к чи від лінії супротиву від якої вже N разів були відскоки
***
ПС із бірж на яких я торгую, тільки на бітфайнекс біда із об'ємами (оживає тільки на суттєвих рухах ціни), ... на опублікованому графіку видно, що на бінанс все норм із ліквідністю
#noFOMO
Додано: Сер 19 чер, 2019 00:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На битфайнекс чтоб не платить комиссию маркет-тейкера по битку когда ликвидность низкая, можно торговать в паре с евро - там роботы оставляют возможность добавить заявку в стакан и почти сразу же ее исполняют.
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Это похоже на конец Биточку и многим старым монеточкам, а так же на начало реальных шагов по переустройству мировой финансовой системы.
Facebook и 27 компаний, среди которых Uber, Mastercard, Spotify, Vodafone, Ebay и другие, основали некоммерческую ассоциацию Libra, которая планирует запустить одноименную криптовалюту уже в 2020 году.
Он также добавил, что ассоциация создала дочернюю компанию Calibra, которая "будет создавать сервисы, позволяющие отправлять, тратить и сохранять Libra, начиная с цифрового кошелька, который будет доступен в WhatsApp и Messenger, а также в качестве отдельного приложения в следующем году".
При этом Цукерберг заверил, что информация, хранящаяся в сервисе, будет храниться отдельно от информации Facebook.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
|