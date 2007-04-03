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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1504150515061507

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.2 5 95
1) дно вже було пройдено
14%
13
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
11
5) 2750-2999
6%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
47%
45
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:41

цукерман рішив залізти в хайп також

https://news.finance.ua/ua/news/-/45116 ... ptovalyutu
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:32

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Па7800 то надо было брать на все.

на всі потрібно було заходити нижче 4к :roll: ... а на таких хаях краще без крайностей,
... заднім числом всі розумні, але як ходили до 3к, то ціна скорегувалася на 84%, а 80+ це нормальне значення після параболічного росту до 20к, хоча тоді навіть дуже досвідченим трейдерам не вистачало впевненості перевернутися в бичків,
... на моменті маємо ріст ~200% від поточного дна 3,1к, ... тобто, такий умовний лонг на моменті виглядає круто вигідніше чим шорт із історисного максимуму :shock:

Шорт, потому так и называется, что позиция короткая по времени - в долгосрок не выгодно, а краткосрок вполне удобно, особенно для арбитражников. А без стопов, так вообще депозит может обнулить.

я мав на увазі умовну ситуацію, ... коли був би умовний мега-трейдер Чарлі Лі, :mrgreen: який не тільки фіксувався на історичному хайові, але якби ще шортанув біток від 20к, тобто гра на пониження, ... і лонгова та шортові позиції (в моєму прикладі) відкриті із однаковим плечем на BitMEX,
... а щоб не отримати маржін колл, при розрахунку стопа враховується розмір позиції та вибір плеча.
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:50

  flyman написав:
  TylerTruman_ написав:
  osafly написав:Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.

вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину :?:
... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к :shock:

бентежать низькi об"еми...десь незабаром розворот на нове дно, чи не так?

імхо, без ретрейсмента 50-61,8% розмови про нове дно не актуальні,
... зараз погляд на північ, допускаю розворот на тесті 10к чи від лінії супротиву від якої вже N разів були відскоки Зображення
***
ПС із бірж на яких я торгую, тільки на бітфайнекс біда із об'ємами (оживає тільки на суттєвих рухах ціни), ... на опублікованому графіку видно, що на бінанс все норм із ліквідністю
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 00:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На битфайнекс чтоб не платить комиссию маркет-тейкера по битку когда ликвидность низкая, можно торговать в паре с евро - там роботы оставляют возможность добавить заявку в стакан и почти сразу же ее исполняют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это похоже на конец Биточку и многим старым монеточкам, а так же на начало реальных шагов по переустройству мировой финансовой системы.

Facebook и 27 компаний, среди которых Uber, Mastercard, Spotify, Vodafone, Ebay и другие, основали некоммерческую ассоциацию Libra, которая планирует запустить одноименную криптовалюту уже в 2020 году.


Он также добавил, что ассоциация создала дочернюю компанию Calibra, которая "будет создавать сервисы, позволяющие отправлять, тратить и сохранять Libra, начиная с цифрового кошелька, который будет доступен в WhatsApp и Messenger, а также в качестве отдельного приложения в следующем году".

При этом Цукерберг заверил, что информация, хранящаяся в сервисе, будет храниться отдельно от информации Facebook.
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:18

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Казак,расслабься.Ты где был?Куда пропал?Монеро твое "разблокировали" на говнобирже?

Я завжди з вами. Просто не висовувався. :P У Львові сиджу, в царстві бетону. Ні, не розблокували. Сиджу в мінусі.

К Ухо-Горлу-Носу обращался, хліб життя?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все таки может быть ещё кульминация, финальный загончик.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:50

  Zebra написав:Все таки может быть ещё кульминация, финальный загончик.

на 10100? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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