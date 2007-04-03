airmax78 написав:Па7800 то надо было брать на все.
на всі потрібно було заходити нижче 4к ... а на таких хаях краще без крайностей, ... заднім числом всі розумні, але як ходили до 3к, то ціна скорегувалася на 84%, а 80+ це нормальне значення після параболічного росту до 20к, хоча тоді навіть дуже досвідченим трейдерам не вистачало впевненості перевернутися в бичків, ... на моменті маємо ріст ~200% від поточного дна 3,1к, ... тобто, такий умовний лонг на моменті виглядає круто вигідніше чим шорт із історисного максимуму
Шорт, потому так и называется, что позиция короткая по времени - в долгосрок не выгодно, а краткосрок вполне удобно, особенно для арбитражников. А без стопов, так вообще депозит может обнулить.
я мав на увазі умовну ситуацію, ... коли був би умовний мега-трейдер Чарлі Лі, який не тільки фіксувався на історичному хайові, але якби ще шортанув біток від 20к, тобто гра на пониження, ... і лонгова та шортові позиції (в моєму прикладі) відкриті із однаковим плечем на BitMEX, ... а щоб не отримати маржін колл, при розрахунку стопа враховується розмір позиції та вибір плеча.
osafly написав:Объемы торгов-по биткоину-сегодня с утра просто рухнули,ниже плинтуса..По эфиру вообще,...чуть ли не вдвое за сутки,% на 30-40.Ну на каком хрене,это все растет???Рынок не то что управляемый,это просто...нет слов.Все эти разбиральщики волн и уровней на ютубе-начитались дурных сказок и сошли с ума,пытаясь по графикам что то спрогнозировать и объяснить.Но это не рынок акций и даже форекс...Это реально казино 777.
вас бентежить відсутність корекції, розумію, я ще із 6,8-7к заговорюю розворот, але уточнюйте на якій біржі спостерігаєте таку картину ... на американських об'єми просіли, але вони не зовсім глобальні, особливо враховуючи активних биків в азіатські часи, ... на BitMEX та Binance все норм, без вираженого дівера до об'ємів, ... а якщо говорити про загальний об'єм, то тримається стабільно високий, як було при поході до 20к
бентежать низькi об"еми...десь незабаром розворот на нове дно, чи не так?
імхо, без ретрейсмента 50-61,8% розмови про нове дно не актуальні, ... зараз погляд на північ, допускаю розворот на тесті 10к чи від лінії супротиву від якої вже N разів були відскоки *** ПС із бірж на яких я торгую, тільки на бітфайнекс біда із об'ємами (оживає тільки на суттєвих рухах ціни), ... на опублікованому графіку видно, що на бінанс все норм із ліквідністю
На битфайнекс чтоб не платить комиссию маркет-тейкера по битку когда ликвидность низкая, можно торговать в паре с евро - там роботы оставляют возможность добавить заявку в стакан и почти сразу же ее исполняют.
Это похоже на конец Биточку и многим старым монеточкам, а так же на начало реальных шагов по переустройству мировой финансовой системы.
Facebook и 27 компаний, среди которых Uber, Mastercard, Spotify, Vodafone, Ebay и другие, основали некоммерческую ассоциацию Libra, которая планирует запустить одноименную криптовалюту уже в 2020 году.
Он также добавил, что ассоциация создала дочернюю компанию Calibra, которая "будет создавать сервисы, позволяющие отправлять, тратить и сохранять Libra, начиная с цифрового кошелька, который будет доступен в WhatsApp и Messenger, а также в качестве отдельного приложения в следующем году".
При этом Цукерберг заверил, что информация, хранящаяся в сервисе, будет храниться отдельно от информации Facebook.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator написав:Это похоже на конец Биточку и многим старым монеточкам, а так же на начало реальных шагов по переустройству мировой финансовой системы.
Facebook и 27 компаний, среди которых Uber, Mastercard, Spotify, Vodafone, Ebay и другие, основали некоммерческую ассоциацию Libra, которая планирует запустить одноименную криптовалюту уже в 2020 году.
Он также добавил, что ассоциация создала дочернюю компанию Calibra, которая "будет создавать сервисы, позволяющие отправлять, тратить и сохранять Libra, начиная с цифрового кошелька, который будет доступен в WhatsApp и Messenger, а также в качестве отдельного приложения в следующем году".
При этом Цукерберг заверил, что информация, хранящаяся в сервисе, будет храниться отдельно от информации Facebook.
Это как раз второе начало битка) 1.Завтра конгресс прикроет Facebook и вашей либре конец. Вы хотите быть под тотальным контролем?? 2.Уже и так этих компаний достаточно со своими деньгами.. Помните WebMoney, или WebMoney Transfer — электронная система расчётов, основанная в 1998 году и принадлежащая WM Transfer Ltd. В ноябре 2015 года WebMoney получила европейскую лицензию FCA (Financial Conduct Authority), закрепившую за её европейским гарантом WebMoney Europe Ltd. официальный статус эмитента электронных денег во всех странах, входящих в европейскую экономическую зону. Таким образом, используемые в системе WME-кошельки, в свою очередь, приобрели статус электронных денег, полностью соответствующих законодательству Евросоюза.. Походу вы только в 2019 вылезли с берлоги и все проспали.. 3. Блокчейн это технология избавления от доверительного центра. Нет центра - есть блокчейн. Нет блокчейна - есть центр. Все просто