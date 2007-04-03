maza5 написав:1.Завтра конгресс прикроет Facebook и вашей либре конец. Вы хотите быть под тотальным контролем??
2.Уже и так этих компаний достаточно со своими деньгами.. Помните WebMoney, или WebMoney Transfer — электронная система расчётов, основанная в 1998 году и принадлежащая WM Transfer Ltd.
В ноябре 2015 года WebMoney получила европейскую лицензию FCA (Financial Conduct Authority), закрепившую за её европейским гарантом WebMoney Europe Ltd. официальный статус эмитента электронных денег во всех странах, входящих в европейскую экономическую зону. Таким образом, используемые в системе WME-кошельки, в свою очередь, приобрели статус электронных денег, полностью соответствующих законодательству Евросоюза..
Походу вы только в 2019 вылезли с берлоги и все проспали..
3. Блокчейн это технология избавления от доверительного центра. Нет центра - есть блокчейн. Нет блокчейна - есть центр. Все просто
В том и дело, что WebMoney не является криптой. Просто цифровые фантики с привязкой к фиату и сомнительным обеспечением. Поэтому за 20 лет никакого серьёзного успеха не добились. Libra же крипта, ХЗ на своей цепи или чьей-то, управляется консорциумом. Биток она не подвинет, а вот всякие тезеры без проблем. Может, Палку с их конскими комиссиями тоже закопают.