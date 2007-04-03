maza5 написав:1.Завтра конгресс прикроет Facebook и вашей либре конец. Вы хотите быть под тотальным контролем?? 2.Уже и так этих компаний достаточно со своими деньгами.. Помните WebMoney, или WebMoney Transfer — электронная система расчётов, основанная в 1998 году и принадлежащая WM Transfer Ltd. В ноябре 2015 года WebMoney получила европейскую лицензию FCA (Financial Conduct Authority), закрепившую за её европейским гарантом WebMoney Europe Ltd. официальный статус эмитента электронных денег во всех странах, входящих в европейскую экономическую зону. Таким образом, используемые в системе WME-кошельки, в свою очередь, приобрели статус электронных денег, полностью соответствующих законодательству Евросоюза.. Походу вы только в 2019 вылезли с берлоги и все проспали.. 3. Блокчейн это технология избавления от доверительного центра. Нет центра - есть блокчейн. Нет блокчейна - есть центр. Все просто
В том и дело, что WebMoney не является криптой. Просто цифровые фантики с привязкой к фиату и сомнительным обеспечением. Поэтому за 20 лет никакого серьёзного успеха не добились. Libra же крипта, ХЗ на своей цепи или чьей-то, управляется консорциумом. Биток она не подвинет, а вот всякие тезеры без проблем. Может, Палку с их конскими комиссиями тоже закопают.
maza5 Пупсик, я еще в 99м такие вещи вебманями оплачивал из своей берлоги, что тебе будет сложно представить) а так да, конгресс прикроет и Убер с Мастеркардом и eБей с сексом запретит, а биток вечеееен
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
А это что за херь в первой двадцатке появилась с лого "семейства Биткоинов"- UNUS SED LEO с ценой 1.8$ и капитализацией почти 2млрд.Очередной ..овнофорк с еще одним пророком у руля??Похоже в палате,Наполеонов все больше и больше.
Corpocrator написав:Это похоже на конец Биточку и многим старым монеточкам, а так же на начало реальных шагов по переустройству мировой финансовой системы.
Facebook и 27 компаний, среди которых Uber, Mastercard, Spotify, Vodafone, Ebay и другие, основали некоммерческую ассоциацию Libra, которая планирует запустить одноименную криптовалюту уже в 2020 году.
Он также добавил, что ассоциация создала дочернюю компанию Calibra, которая "будет создавать сервисы, позволяющие отправлять, тратить и сохранять Libra, начиная с цифрового кошелька, который будет доступен в WhatsApp и Messenger, а также в качестве отдельного приложения в следующем году".
При этом Цукерберг заверил, что информация, хранящаяся в сервисе, будет храниться отдельно от информации Facebook.
типу Марк вирішив осідлати хайпову тему і заодно скоротити технічне відставання від Китаю, т.я. від WeChat відділяє ціла прірва, ... по факту => мультивалютні транзакції, інтеграція в мессенджер та із іншими сервісами = нічого новітнього, ... а серед крипти лібра буде заслуговувати увагу як стаблкоїн близький до масового користувача, на відміну від існуючих стаблів цікавих в першу чергу спекулянтам, ... але дітище фб не є альтернативою для продвинутої публіки та із спеціальними потребами, коли є вимоги до децентралізованості та анонімності