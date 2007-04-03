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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1505150615071508

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.1 5 96
1) дно вже було пройдено
14%
13
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
11
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
47%
45
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:28

  maza5 написав:1.Завтра конгресс прикроет Facebook и вашей либре конец. Вы хотите быть под тотальным контролем??
2.Уже и так этих компаний достаточно со своими деньгами.. Помните WebMoney, или WebMoney Transfer — электронная система расчётов, основанная в 1998 году и принадлежащая WM Transfer Ltd.
В ноябре 2015 года WebMoney получила европейскую лицензию FCA (Financial Conduct Authority), закрепившую за её европейским гарантом WebMoney Europe Ltd. официальный статус эмитента электронных денег во всех странах, входящих в европейскую экономическую зону. Таким образом, используемые в системе WME-кошельки, в свою очередь, приобрели статус электронных денег, полностью соответствующих законодательству Евросоюза..
Походу вы только в 2019 вылезли с берлоги и все проспали.. :)
3. Блокчейн это технология избавления от доверительного центра. Нет центра - есть блокчейн. Нет блокчейна - есть центр. Все просто :mrgreen:

В том и дело, что WebMoney не является криптой. Просто цифровые фантики с привязкой к фиату и сомнительным обеспечением. Поэтому за 20 лет никакого серьёзного успеха не добились. Libra же крипта, ХЗ на своей цепи или чьей-то, управляется консорциумом. Биток она не подвинет, а вот всякие тезеры без проблем. Может, Палку с их конскими комиссиями тоже закопают.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:20

maza5
Пупсик, я еще в 99м такие вещи вебманями оплачивал из своей берлоги, что тебе будет сложно представить)
а так да, конгресс прикроет и Убер с Мастеркардом и eБей с сексом запретит, а биток вечеееен
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А это что за херь в первой двадцатке появилась с лого "семейства Биткоинов"- UNUS SED LEO с ценой 1.8$ и капитализацией почти 2млрд.Очередной ..овнофорк с еще одним пророком у руля??Похоже в палате,Наполеонов все больше и больше.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 00:18

  Corpocrator написав:Это похоже на конец Биточку и многим старым монеточкам, а так же на начало реальных шагов по переустройству мировой финансовой системы.

Facebook и 27 компаний, среди которых Uber, Mastercard, Spotify, Vodafone, Ebay и другие, основали некоммерческую ассоциацию Libra, которая планирует запустить одноименную криптовалюту уже в 2020 году.


Он также добавил, что ассоциация создала дочернюю компанию Calibra, которая "будет создавать сервисы, позволяющие отправлять, тратить и сохранять Libra, начиная с цифрового кошелька, который будет доступен в WhatsApp и Messenger, а также в качестве отдельного приложения в следующем году".

При этом Цукерберг заверил, что информация, хранящаяся в сервисе, будет храниться отдельно от информации Facebook.

типу Марк вирішив осідлати хайпову тему і заодно скоротити технічне відставання від Китаю, т.я. від WeChat відділяє ціла прірва,
... по факту => мультивалютні транзакції, інтеграція в мессенджер та із іншими сервісами = нічого новітнього, ... а серед крипти лібра буде заслуговувати увагу як стаблкоїн близький до масового користувача, на відміну від існуючих стаблів цікавих в першу чергу спекулянтам, ... але дітище фб не є альтернативою для продвинутої публіки та із спеціальними потребами, коли є вимоги до децентралізованості та анонімності
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 05:05

  osafly написав:А это что за херь в первой двадцатке появилась с лого "семейства Биткоинов"- UNUS SED LEO с ценой 1.8$ и капитализацией почти 2млрд.Очередной ..овнофорк с еще одним пророком у руля??Похоже в палате,Наполеонов все больше и больше.

Битфайнекс профукал давеча около $1 млрд, но на растущем рынке бурундучки готовы скупать любой мусор. Реальный фарт. Думаю такой скам в 2018 бы не проканал, но сейчас все иначе.
Zebra
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