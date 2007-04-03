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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1506150715081509

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.1 5 96
1) дно вже було пройдено
14%
13
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
11
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
47%
45
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:32

  Zebra написав:
  clientage написав:
  Zebra написав:Все таки может быть ещё кульминация, финальный загончик.

на 10100? :lol:

Может чуть выше. Так пресно не может это все закончиться.

В мене вже ефiр закiнчуеться щоб "усредняться", а воно все лiзе i лiзе.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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