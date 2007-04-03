Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:32
Zebra написав: clientage написав: Zebra написав:
Все таки может быть ещё кульминация, финальный загончик.
на 10100?
Может чуть выше. Так пресно не может это все закончиться.
В мене вже ефiр закiнчуеться щоб "усредняться", а воно все лiзе i лiзе.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.