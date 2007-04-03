В мене вже ефiр закiнчуеться щоб "усредняться", а воно все лiзе i лiзе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:32
В мене вже ефiр закiнчуеться щоб "усредняться", а воно все лiзе i лiзе.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:05
позиайте, купуйте, шукайте інші шляхи
воїн осилить дорогу ідущу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
BTC вниз, а ETH вверх, що за скам?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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