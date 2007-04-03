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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1506150715081509

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.1 5 97
1) дно вже було пройдено
14%
14
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
11
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:32

  Zebra написав:
  clientage написав:
  Zebra написав:Все таки может быть ещё кульминация, финальный загончик.

на 10100? :lol:

Может чуть выше. Так пресно не может это все закончиться.

В мене вже ефiр закiнчуеться щоб "усредняться", а воно все лiзе i лiзе.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:05

позиайте, купуйте, шукайте інші шляхи

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

BTC вниз, а ETH вверх, що за скам?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:58

  flyman написав:BTC вниз, а ETH вверх, що за скам?

То ли ещё будет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  flyman написав:BTC вниз, а ETH вверх, що за скам?

Очередной перелив а альты, сейчас bch подпросел, должен процентов 10 сделать вверх.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:44

  Витаха написав:
  flyman написав:BTC вниз, а ETH вверх, що за скам?

Очередной перелив а альты, сейчас bch подпросел, должен процентов 10 сделать вверх.

Всьо, кефiр закiнчився, один фiат остався.
Сижу смотрю що далi.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:27

імхо, на тесті 10к :roll: ... як можливий сценарій розглядую відскок, на якому буде цікаво перезайти в районі 8,9к
... а якщо без відскоку, то тоді потрібно буде розглядувати характер консолідації, т.я. можлива бича ціль може бути 11,5к
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:47

када рипла по 0.55 будет ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:55

  clientage написав:када рипла по 0.55 будет ?

секрет
Zebra
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  #<1 ... 1506150715081509
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