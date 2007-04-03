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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1507150815091510

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.1 5 97
1) дно вже було пройдено
14%
14
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
11
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:07

  greenozon написав:КХ!!! ну що за соплі, вйо на 20ку!
я добре памятаю вас я ви 4 бітки купляли рік тому

9 9 0 0

ще соточка і барєр взято
далі тільки всесвіт
:D

Я не проти.... :D Але в монеро застряг.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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