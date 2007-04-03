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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:07
greenozon написав:
КХ!!! ну що за соплі, вйо на 20ку!
я добре памятаю вас я ви 4 бітки купляли рік тому9 9 0 0
ще соточка і барєр взято
далі тільки всесвіт
Я не проти....
Але в монеро застряг.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:01
Пля, ну не может он расти без остановки и откатов. Рано еще.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:19
greenozon написав:
КХ!!! ну що за соплі, вйо на 20ку!
я добре памятаю вас я ви 4 бітки купляли рік тому9 9 0 0
ще соточка і барєр взято
далі тільки всесвіт
Когда энтузиазм зашкаливает, жди вынос.
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