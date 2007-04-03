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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:07
greenozon написав:
КХ!!! ну що за соплі, вйо на 20ку!
я добре памятаю вас я ви 4 бітки купляли рік тому9 9 0 0
ще соточка і барєр взято
далі тільки всесвіт
Я не проти....
Але в монеро застряг.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:01
Пля, ну не может он расти без остановки и откатов. Рано еще.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:19
greenozon написав:
КХ!!! ну що за соплі, вйо на 20ку!
я добре памятаю вас я ви 4 бітки купляли рік тому9 9 0 0
ще соточка і барєр взято
далі тільки всесвіт
Когда энтузиазм зашкаливает, жди вынос.
10к пробили.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:07
Ну все, 6лядь, как обычно.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:11
airmax78
Если "как обычно", то ты должен был бабла поднять прилично
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:26
Козак-характерник написав: greenozon написав:
КХ!!! ну що за соплі, вйо на 20ку!
я добре памятаю вас я ви 4 бітки купляли рік тому9 9 0 0
ще соточка і барєр взято
далі тільки всесвіт
Я не проти....
Але в монеро застряг.
треба списати цей хлам і злити унітаз,
могли зробити +10% на бітку за одну ніч єтіть, КХ!! 10 9 0 0
вночі фаяврнув!
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greenozon
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:42
greenozon написав: Козак-характерник написав: greenozon написав:
КХ!!! ну що за соплі, вйо на 20ку!
я добре памятаю вас я ви 4 бітки купляли рік тому9 9 0 0
ще соточка і барєр взято
далі тільки всесвіт
Я не проти....
Але в монеро застряг.
треба списати цей хлам і злити унітаз,
могли зробити +10% на бітку за одну ніч єтіть, КХ!! 10 9 0 0
вночі фаяврнув!
а що случилось?
фiат всьо?
крипту приймають в АТБ?
Порох&Co виводять в слiпий траст?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:36
Япать! 11К... Либо тот институционал с 50 ярдами таки дорвался до битка. Либо тезерскам опять заработал и падать будем также оглушительно.
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airmax78
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Додано: Суб 22 чер, 2019 13:43
airmax78 написав:
Япать! 11К... Либо тот институционал с 50 ярдами таки дорвался до битка. Либо тезерскам опять заработал и падать будем также оглушительно.
После 12к увидим.
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phantom_systems
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