Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:51
похоже 0.50 по рипле сёдня таки увидим
сливаться?
... делайте хоть что-нибудь!
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