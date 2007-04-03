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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1508150915101511

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.1 5 97
1) дно вже було пройдено
14%
14
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
11
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:51

похоже 0.50 по рипле сёдня таки увидим
сливаться?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:23

  Zebra написав:Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.

імхо, фініш такого росту з вертикальним пампом, відскок та формація на зразок ГіП, норм :mrgreen:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:30

  TylerTruman_ написав:імхо, на тесті 10к :roll: ... як можливий сценарій розглядую відскок, на якому буде цікаво перезайти в районі 8,9к
... а якщо без відскоку, то тоді потрібно буде розглядувати характер консолідації, т.я. можлива бича ціль може бути 11,5к

лінія супротиву (яку раніше ілюстрував графіком) була в районі 10,1к (бінанс), ... по об'ємам там була не стінка, а велика китайська стіна, потестивши біля 2х годин пробились, в азіатські часи на цьому рості бики найбільш потужні
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Продал немножко по 10900. Не знаю, продавать остальное или ещё подождать.
Что думаете про альту?
По XRP слышал мнение, что если пробиваем 0.47, то идём вверх.
К баксу вроде позеленело, но к битку всё кровавое.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:04

  aleexxxx написав:Продал немножко по 10900. Не знаю, продавать остальное или ещё подождать.
Что думаете про альту?
По XRP слышал мнение, что если пробиваем 0.47, то идём вверх.
К баксу вроде позеленело, но к битку всё кровавое.

судячи по капіталізації альти :roll: для пампу потрібен пробій 130 млрд.
... з хриплим не все однозначно, з одної сторони тухляк, а з іншої в твіттері активізувалося багато зазивал із відомих трейдерів
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#noFOMO
TylerTruman_
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  #<1 ... 1508150915101511
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