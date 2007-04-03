Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:51
похоже 0.50 по рипле сёдня таки увидим
сливаться?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:23
імхо, фініш такого росту з вертикальним пампом, відскок та формація на зразок ГіП, норм
#noFOMO
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:30
лінія супротиву (яку раніше ілюстрував графіком) була в районі 10,1к (бінанс), ... по об'ємам там була не стінка, а велика китайська стіна, потестивши біля 2х годин пробились, в азіатські часи на цьому рості бики найбільш потужні
#noFOMO
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Продал немножко по 10900. Не знаю, продавать остальное или ещё подождать.
Что думаете про альту?
По XRP слышал мнение, что если пробиваем 0.47, то идём вверх.
К баксу вроде позеленело, но к битку всё кровавое.
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:04
судячи по капіталізації альти для пампу потрібен пробій 130 млрд.
... з хриплим не все однозначно, з одної сторони тухляк, а з іншої в твіттері активізувалося багато зазивал із відомих трейдерів
#noFOMO
Зараз переглядають цей форум: asti, Google Adsense [Bot], Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|