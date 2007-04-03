фаєримо далі в небо
1 1 1 1 1 новий хай
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 чер, 2019 22:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 23 чер, 2019 22:36
по ETH третя спроба пройти 310, завтра зранку побачим
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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