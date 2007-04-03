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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1509151015111512

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.1 5 97
1) дно вже було пройдено
14%
14
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
11
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  flyman написав:думаю, що 12к побачим не скоро


фаєримо далі в небо

1 1 1 1 1 новий хай
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:36

  greenozon написав:
  flyman написав:думаю, що 12к побачим не скоро


фаєримо далі в небо

1 1 1 1 1 новий хай

по ETH третя спроба пройти 310, завтра зранку побачим
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 1509151015111512
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