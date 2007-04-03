Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 чер, 2019 22:03
flyman написав:
думаю, що 12к побачим не скоро
фаєримо далі в небо
1 1 1 1 1 новий хай
greenozon
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Додано: Нед 23 чер, 2019 22:36
greenozon написав: flyman написав:
думаю, що 12к побачим не скоро
фаєримо далі в небо
1 1 1 1 1 новий хай
по ETH третя спроба пройти 310, завтра зранку побачим
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Пон 24 чер, 2019 00:14
galaktikos написав: Zebra
Побреют конечно,но сначала обновим вершину 20к. Сижу в эфире по 80 , не дёргаюсь. Начну мониторить когда будет овер 1к
Вы терпеливый.
airmax78
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Додано: Пон 24 чер, 2019 00:19
flyman написав: phantom_systems написав: airmax78 написав:
Япать! 11К... Либо тот институционал с 50 ярдами таки дорвался до битка. Либо тезерскам опять заработал и падать будем также оглушительно.
После 12к увидим.
думаю, що 12к побачим не скоро
11к - это уже прямо праздник какой-то .
andrein
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Додано: Пон 24 чер, 2019 12:55
Зашли так далеко,что мне лично напоминает вот это,по другому не назовешь
osafly
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