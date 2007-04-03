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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 06:00
1 2 2 2 2
greenozon написав: flyman написав:
думаю, що 12к побачим не скоро
фаєримо далі в небо
1 1 1 1 1 новий хай
КХ, ну де ти?
так прокакаєш свою 20-ку нову!
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