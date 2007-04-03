1 2 2 2 2
КХ, ну де ти?
так прокакаєш свою 20-ку нову!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 06:00
1 2 2 2 2
КХ, ну де ти?
так прокакаєш свою 20-ку нову!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:20
greenozon Докупляв монерку на падінні за 28$... Чекаю і на своїй вулиці свята...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:21
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что думаете, друзья, продавать уже биток или до 28-го продолжим рост?
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:55
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:01
Zebra
Ранее 100к продавать смысла нет, нужно идти до конца, потеряете 87к на штуке, потом будете кусать локти
Сарказм или реально так думаете?
Интересно, а что делать, если крипта не на бирже, а на холодных кошельках. Стопы ведь не поставишь. Продавать лесенкой? И когда начинать...
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:08
13500 - это уровень 0.618 коррекции по Фибо, вполне сильный.
В перехай 20к не верю, рынок идет без откатно - слишком много пассажиров набрано, когда начнут выпрыгивать, полет вниз будет камешком вниз раза в 2.
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
моi вiтання з соплею на 12К
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а те кто уже продал биток, не думаете альтов взять ? когда биток пойдет на коррекцию, возможно что попампят альты ?)
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