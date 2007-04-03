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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:16
Витаха написав:
Эх, а был у меня биток по 3200, в вёдра его тогда налили. И продал я его, потому как "6000 в этом году не увидим".
Ну да ладно, что мне эти какие то х4
Эфир к битку сейчас около минимумов со времён осени 2017, ниже 0.025 битка он не опускался. Сейчас 0.026. Думаю прикупить, ведь будет перелив в альты! Будет? Будет же?
Эфир к битку опускался до 0.01 и ниже...
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Zebra
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:19
Zebra написав: aleexxxx написав:
Что думаете, друзья, продавать уже биток или до 28-го продолжим рост?
Ранее 100к продавать смысла нет, нужно идти до конца, потеряете 87к на штуке, потом будете кусать локти
До дня Конституції вверх запросто і, швидше за все, за вуха хоча б до ранку 28-го тягнути будуть (це велике свято
). Питання більше в тому - що буде далі ? Теоретично BTC уже переоцінений, але в грудні 2017 був значно більше переоцінений.
Тому:
1 варіант. Імовірність 70%. З 28-30 червня за декілька тижнів підемо вниз до нормальних для теперішнього часу рівнів 8-10, які, доречі, також не слабо підросли чи навіть нижче (ефект маятника)
2 варіант. Імовірність 30%. Тестуватимемо рівень грудня 2017 20к. Причому в цьому випадку навіть мінімальний рекорд спричинить бурхливу рекцію ЗМІ. Тоді будуть справжні американські гірки з важкопередбачуваним результатом.
В найближчі тижні флет малоімовірний
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в Сер 26 чер, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:32
Я все же считаю, что это глобальная коррекция от 20к. Посмотрим. В любом случае тут зарабатывают самые терпеливые, а осторожные довольствуются огрызками)))
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Zebra
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:51
Zebra написав:
Я все же считаю, что это глобальная коррекция от 20к. Посмотрим. В любом случае тут зарабатывают самые терпеливые, а осторожные довольствуются огрызками)))
терпеливі ріпловоди, що заходили в 17му (+усереднювалися на падінні) вийдуть із мінуса
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:16
Zebra написав: Patr1ot написав:Zebra
Ранее 100к продавать смысла нет, нужно идти до конца, потеряете 87к на штуке, потом будете кусать локти
Сарказм или реально так думаете?
13500 - это уровень 0.618 коррекции по Фибо, вполне сильный.
В перехай 20к не верю, рынок идет без откатно - слишком много пассажиров набрано, когда начнут выпрыгивать, полет вниз будет камешком вниз раза в 2.
Пассажиров уже много и продолжают запрыгивать. Если начнём падать, мало не покажется. Вопрос в том, на каком уровне сольют. Уже 4 икса за 4 месяца. Пока что медвежьи попытки были слабые, быки их растоптали. 20к сейчас тоже сомнительно, ещё рано для нового хая. Нужно больше состоятельных пассажиров и соответствующий новостной фон.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 21:00
Окуеть. 13.5... Па 7.8 надо было брать на все.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 21:06
Красиво загоняют)
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