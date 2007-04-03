RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1512151315141515>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 98
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
11
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
46%
45
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:16

  Витаха написав:Эх, а был у меня биток по 3200, в вёдра его тогда налили. И продал я его, потому как "6000 в этом году не увидим".
Ну да ладно, что мне эти какие то х4 :D
Эфир к битку сейчас около минимумов со времён осени 2017, ниже 0.025 битка он не опускался. Сейчас 0.026. Думаю прикупить, ведь будет перелив в альты! Будет? Будет же? :D

Эфир к битку опускался до 0.01 и ниже...
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6981
З нами з: 21.09.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:19

  Zebra написав:
  aleexxxx написав:Что думаете, друзья, продавать уже биток или до 28-го продолжим рост?

Ранее 100к продавать смысла нет, нужно идти до конца, потеряете 87к на штуке, потом будете кусать локти

До дня Конституції вверх запросто і, швидше за все, за вуха хоча б до ранку 28-го тягнути будуть (це велике свято :D ). Питання більше в тому - що буде далі ? Теоретично BTC уже переоцінений, але в грудні 2017 був значно більше переоцінений.
Тому:
1 варіант. Імовірність 70%. З 28-30 червня за декілька тижнів підемо вниз до нормальних для теперішнього часу рівнів 8-10, які, доречі, також не слабо підросли чи навіть нижче (ефект маятника)
2 варіант. Імовірність 30%. Тестуватимемо рівень грудня 2017 20к. Причому в цьому випадку навіть мінімальний рекорд спричинить бурхливу рекцію ЗМІ. Тоді будуть справжні американські гірки з важкопередбачуваним результатом.
В найближчі тижні флет малоімовірний
Востаннє редагувалось Фотон в Сер 26 чер, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Фотон
 
Повідомлень: 23
З нами з: 26.02.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я все же считаю, что это глобальная коррекция от 20к. Посмотрим. В любом случае тут зарабатывают самые терпеливые, а осторожные довольствуются огрызками)))
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6981
З нами з: 21.09.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:51

  Zebra написав:Я все же считаю, что это глобальная коррекция от 20к. Посмотрим. В любом случае тут зарабатывают самые терпеливые, а осторожные довольствуются огрызками)))

терпеливі ріпловоди, що заходили в 17му (+усереднювалися на падінні) вийдуть із мінуса :lol:
#noFOMO
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:16

  Zebra написав:
  Patr1ot написав:Zebra
Ранее 100к продавать смысла нет, нужно идти до конца, потеряете 87к на штуке, потом будете кусать локти
Сарказм или реально так думаете?

13500 - это уровень 0.618 коррекции по Фибо, вполне сильный.
В перехай 20к не верю, рынок идет без откатно - слишком много пассажиров набрано, когда начнут выпрыгивать, полет вниз будет камешком вниз раза в 2.

Пассажиров уже много и продолжают запрыгивать. Если начнём падать, мало не покажется. Вопрос в том, на каком уровне сольют. Уже 4 икса за 4 месяца. Пока что медвежьи попытки были слабые, быки их растоптали. 20к сейчас тоже сомнительно, ещё рано для нового хая. Нужно больше состоятельных пассажиров и соответствующий новостной фон.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Окуеть. 13.5... Па 7.8 надо было брать на все.
airmax78
 
Повідомлень: 30595
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:06

Красиво загоняют)
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 879
З нами з: 11.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:35

  greenozon написав:та яке монеру в дупні :)
біток дідуля он як джазує!


1 3 9 9 9

:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:56

Я так понимаю, что многие адепты, тем не менее, остались за бортом в ожидании откупа па2000.
airmax78
 
Повідомлень: 30595
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:33

  airmax78 написав:Окуеть. 13.5... Па 7.8 надо было брать на все.

Макс, ще не пiзно в останнiй вагон, прокататися туристом.... давай!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15790
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1512151315141515>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1389, 1390, 1391
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
13907 175695668
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 23:05
Starikan
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6650 1433088
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 13:42
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 43448
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2667)
26.06.2019 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.