Я навiть не запасся попкорном, прийдеться споглядати це свято життя без нього.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:34
Я навiть не запасся попкорном, прийдеться споглядати це свято життя без нього.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:35
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вот это сопля!
Осталось немножко битка на btc-trade и, конечно, когда пришло время его продавать, биржа ушла на тех. обслуживание.
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:52
Падение на 2000 за 5 минут. У кого-то из "китов" не выдержали нервы
In HODL we trust
Додано: Сер 26 чер, 2019 23:03
Додано: Сер 26 чер, 2019 23:04
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