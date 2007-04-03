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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1512151315141515

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 98
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
11
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
46%
45
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:34

  airmax78 написав:Я так понимаю, что многие адепты, тем не менее, остались за бортом в ожидании откупа па2000.

Я навiть не запасся попкорном, прийдеться споглядати це свято життя без нього.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:35

  airmax78 написав:Я так понимаю, что многие адепты, тем не менее, остались за бортом в ожидании откупа па2000.

Этим мечтам уже не суждено свершиться. Обо всём, что ниже 6к, можно забыть. Меня бы сейчас устроило откупиться даже по 8к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вот это сопля!

Осталось немножко битка на btc-trade и, конечно, когда пришло время его продавать, биржа ушла на тех. обслуживание.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:52

Падение на 2000 за 5 минут. У кого-то из "китов" не выдержали нервы :)
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:03

  Tegularius написав:Падение на 2000 за 5 минут. У кого-то из "китов" не выдержали нервы :)

Сорян пацаны, слился :D
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:04

  Tegularius написав:Падение на 2000 за 5 минут. У кого-то из "китов" не выдержали нервы :)

Толи еще будет.
Zebra
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