Додано: Сер 26 чер, 2019 23:53

Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что цена биткоина способна вернуться к своему историческому максимуму около $20 000 в течение двух следующих недель и подняться в промежуток $50 000 - $100 000 уже к концу года.



Питерс пронаблюдал, что за аналогичный короткий отрезок времени курс смог вырасти от $11 800 до $20 000 в предыдущий раз. В своем прогнозе он, однако, делает важное замечание: достижение названных уровней за указанные сроки возможно только в случае сохранения параболической траектории.



Аналитик считает, что текущее ралли отличается от примеров из прошлого, поскольку оно не сопровождается ростом поисковых запросов по ключевым словам «купить биткоин» в Google. Таким образом, по его мнению, приток капиталов в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами и участниками рынка, которые ранее разместили свои средства в стейблкоинах.



Комментируя вероятность продолжительного подъема, Питерс заявил: «Если учитывать рост объема позиций на продажу, очень скоро мы можем увидеть коррекцию. Но даже если это произойдет, биткоин остается в таком положении, что сможет закрыть первую половину года на чрезвычайно позитивной ноте. Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.