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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 23:41
На графике битка я только что увидел фигуры :Плечи, Треугольник и самое главное - Золотую Шишку, на которую натягивают нерадивых трейдеров.
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andrein
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Додано: Сер 26 чер, 2019 23:53
Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что цена биткоина способна вернуться к своему историческому максимуму около $20 000 в течение двух следующих недель и подняться в промежуток $50 000 - $100 000 уже к концу года.
Питерс пронаблюдал, что за аналогичный короткий отрезок времени курс смог вырасти от $11 800 до $20 000 в предыдущий раз. В своем прогнозе он, однако, делает важное замечание: достижение названных уровней за указанные сроки возможно только в случае сохранения параболической траектории.
Аналитик считает, что текущее ралли отличается от примеров из прошлого, поскольку оно не сопровождается ростом поисковых запросов по ключевым словам «купить биткоин» в Google. Таким образом, по его мнению, приток капиталов в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами и участниками рынка, которые ранее разместили свои средства в стейблкоинах.
Комментируя вероятность продолжительного подъема, Питерс заявил: «Если учитывать рост объема позиций на продажу, очень скоро мы можем увидеть коррекцию. Но даже если это произойдет, биткоин остается в таком положении, что сможет закрыть первую половину года на чрезвычайно позитивной ноте. Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 27 чер, 2019 00:05
Козак-характерник написав:
Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что цена биткоина способна вернуться к своему историческому максимуму около $20 000 в течение двух следующих недель и подняться в промежуток $50 000 - $100 000 уже к концу года.
Питерс пронаблюдал, что за аналогичный короткий отрезок времени курс смог вырасти от $11 800 до $20 000 в предыдущий раз. В своем прогнозе он, однако, делает важное замечание: достижение названных уровней за указанные сроки возможно только в случае сохранения параболической траектории.
Аналитик считает, что текущее ралли отличается от примеров из прошлого, поскольку оно не сопровождается ростом поисковых запросов по ключевым словам «купить биткоин» в Google. Таким образом, по его мнению, приток капиталов в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами и участниками рынка, которые ранее разместили свои средства в стейблкоинах.
Комментируя вероятность продолжительного подъема, Питерс заявил: «Если учитывать рост объема позиций на продажу, очень скоро мы можем увидеть коррекцию. Но даже если это произойдет, биткоин остается в таком положении, что сможет закрыть первую половину года на чрезвычайно позитивной ноте. Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».
больше интересно, что будет в следующем году, если представить, что биток теоретически вырастет до конца года к 50-70 тысячам. Будет ли жесткий дамп, и последующее частичное восстановление до халвинга, или халвинг и дальше будет толкать цену выше
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spacemachine
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Додано: Чет 27 чер, 2019 00:08
Козак-характерник написав:
Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».
Да снизойдет Благодать Божия на мамкиных майнеров и купят они себе каждый по Ламборджини. Аминь.
А если серьезно, то сигнала на разворот тренда пока не было, вчера был последний сигнал 0.00008788, что это значит непонятно пока.
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andrein
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Додано: Чет 27 чер, 2019 06:25
Козак-характерник написав:
Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что цена биткоина способна вернуться к своему историческому максимуму около $20 000 в течение двух следующих недель и подняться в промежуток $50 000 - $100 000 уже к концу года.
Питерс пронаблюдал, что за аналогичный короткий отрезок времени курс смог вырасти от $11 800 до $20 000 в предыдущий раз. В своем прогнозе он, однако, делает важное замечание: достижение названных уровней за указанные сроки возможно только в случае сохранения параболической траектории.
Аналитик считает, что текущее ралли отличается от примеров из прошлого, поскольку оно не сопровождается ростом поисковых запросов по ключевым словам «купить биткоин» в Google. Таким образом, по его мнению, приток капиталов в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами и участниками рынка, которые ранее разместили свои средства в стейблкоинах.
Комментируя вероятность продолжительного подъема, Питерс заявил: «Если учитывать рост объема позиций на продажу, очень скоро мы можем увидеть коррекцию. Но даже если это произойдет, биткоин остается в таком положении, что сможет закрыть первую половину года на чрезвычайно позитивной ноте. Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».
крипту пiдстрелили на взлотi, а так хорошо йшла
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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