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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1513151415151516

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 99
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
45
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На графике битка я только что увидел фигуры :Плечи, Треугольник и самое главное - Золотую Шишку, на которую натягивают нерадивых трейдеров.
:)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:53

Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что цена биткоина способна вернуться к своему историческому максимуму около $20 000 в течение двух следующих недель и подняться в промежуток $50 000 - $100 000 уже к концу года.

Питерс пронаблюдал, что за аналогичный короткий отрезок времени курс смог вырасти от $11 800 до $20 000 в предыдущий раз. В своем прогнозе он, однако, делает важное замечание: достижение названных уровней за указанные сроки возможно только в случае сохранения параболической траектории.

Аналитик считает, что текущее ралли отличается от примеров из прошлого, поскольку оно не сопровождается ростом поисковых запросов по ключевым словам «купить биткоин» в Google. Таким образом, по его мнению, приток капиталов в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами и участниками рынка, которые ранее разместили свои средства в стейблкоинах.

Комментируя вероятность продолжительного подъема, Питерс заявил: «Если учитывать рост объема позиций на продажу, очень скоро мы можем увидеть коррекцию. Но даже если это произойдет, биткоин остается в таком положении, что сможет закрыть первую половину года на чрезвычайно позитивной ноте. Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:08

  Козак-характерник написав: Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».

Да снизойдет Благодать Божия на мамкиных майнеров и купят они себе каждый по Ламборджини. Аминь. :)

А если серьезно, то сигнала на разворот тренда пока не было, вчера был последний сигнал 0.00008788, что это значит непонятно пока.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:25

  Козак-характерник написав:Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что цена биткоина способна вернуться к своему историческому максимуму около $20 000 в течение двух следующих недель и подняться в промежуток $50 000 - $100 000 уже к концу года.

Питерс пронаблюдал, что за аналогичный короткий отрезок времени курс смог вырасти от $11 800 до $20 000 в предыдущий раз. В своем прогнозе он, однако, делает важное замечание: достижение названных уровней за указанные сроки возможно только в случае сохранения параболической траектории.

Аналитик считает, что текущее ралли отличается от примеров из прошлого, поскольку оно не сопровождается ростом поисковых запросов по ключевым словам «купить биткоин» в Google. Таким образом, по его мнению, приток капиталов в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами и участниками рынка, которые ранее разместили свои средства в стейблкоинах.

Комментируя вероятность продолжительного подъема, Питерс заявил: «Если учитывать рост объема позиций на продажу, очень скоро мы можем увидеть коррекцию. Но даже если это произойдет, биткоин остается в таком положении, что сможет закрыть первую половину года на чрезвычайно позитивной ноте. Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».

крипту пiдстрелили на взлотi, а так хорошо йшла
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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