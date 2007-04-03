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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1514151515161517>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 99
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
45
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На графике битка я только что увидел фигуры :Плечи, Треугольник и самое главное - Золотую Шишку, на которую натягивают нерадивых трейдеров.
:)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:53

Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что цена биткоина способна вернуться к своему историческому максимуму около $20 000 в течение двух следующих недель и подняться в промежуток $50 000 - $100 000 уже к концу года.

Питерс пронаблюдал, что за аналогичный короткий отрезок времени курс смог вырасти от $11 800 до $20 000 в предыдущий раз. В своем прогнозе он, однако, делает важное замечание: достижение названных уровней за указанные сроки возможно только в случае сохранения параболической траектории.

Аналитик считает, что текущее ралли отличается от примеров из прошлого, поскольку оно не сопровождается ростом поисковых запросов по ключевым словам «купить биткоин» в Google. Таким образом, по его мнению, приток капиталов в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами и участниками рынка, которые ранее разместили свои средства в стейблкоинах.

Комментируя вероятность продолжительного подъема, Питерс заявил: «Если учитывать рост объема позиций на продажу, очень скоро мы можем увидеть коррекцию. Но даже если это произойдет, биткоин остается в таком положении, что сможет закрыть первую половину года на чрезвычайно позитивной ноте. Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:05

  Козак-характерник написав:Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что цена биткоина способна вернуться к своему историческому максимуму около $20 000 в течение двух следующих недель и подняться в промежуток $50 000 - $100 000 уже к концу года.

Питерс пронаблюдал, что за аналогичный короткий отрезок времени курс смог вырасти от $11 800 до $20 000 в предыдущий раз. В своем прогнозе он, однако, делает важное замечание: достижение названных уровней за указанные сроки возможно только в случае сохранения параболической траектории.

Аналитик считает, что текущее ралли отличается от примеров из прошлого, поскольку оно не сопровождается ростом поисковых запросов по ключевым словам «купить биткоин» в Google. Таким образом, по его мнению, приток капиталов в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами и участниками рынка, которые ранее разместили свои средства в стейблкоинах.

Комментируя вероятность продолжительного подъема, Питерс заявил: «Если учитывать рост объема позиций на продажу, очень скоро мы можем увидеть коррекцию. Но даже если это произойдет, биткоин остается в таком положении, что сможет закрыть первую половину года на чрезвычайно позитивной ноте. Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».

больше интересно, что будет в следующем году, если представить, что биток теоретически вырастет до конца года к 50-70 тысячам. Будет ли жесткий дамп, и последующее частичное восстановление до халвинга, или халвинг и дальше будет толкать цену выше
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:08

  Козак-характерник написав: Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».

Да снизойдет Благодать Божия на мамкиных майнеров и купят они себе каждый по Ламборджини. Аминь. :)

А если серьезно, то сигнала на разворот тренда пока не было, вчера был последний сигнал 0.00008788, что это значит непонятно пока.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:25

  Козак-характерник написав:Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что цена биткоина способна вернуться к своему историческому максимуму около $20 000 в течение двух следующих недель и подняться в промежуток $50 000 - $100 000 уже к концу года.

Питерс пронаблюдал, что за аналогичный короткий отрезок времени курс смог вырасти от $11 800 до $20 000 в предыдущий раз. В своем прогнозе он, однако, делает важное замечание: достижение названных уровней за указанные сроки возможно только в случае сохранения параболической траектории.

Аналитик считает, что текущее ралли отличается от примеров из прошлого, поскольку оно не сопровождается ростом поисковых запросов по ключевым словам «купить биткоин» в Google. Таким образом, по его мнению, приток капиталов в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами и участниками рынка, которые ранее разместили свои средства в стейблкоинах.

Комментируя вероятность продолжительного подъема, Питерс заявил: «Если учитывать рост объема позиций на продажу, очень скоро мы можем увидеть коррекцию. Но даже если это произойдет, биткоин остается в таком положении, что сможет закрыть первую половину года на чрезвычайно позитивной ноте. Мы можем увидеть биткоин по $50 000 и даже по $100 000 в этом году».

крипту пiдстрелили на взлотi, а так хорошо йшла
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ребята, какие прогнозы по эфиру? что то он растет слабее всех
Trekker
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:58

  Trekker написав:ребята, какие прогнозы по эфиру? что то он растет слабее всех

скоро всех побреют
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:59

  spacemachine написав:больше интересно, что будет в следующем году, если представить, что биток теоретически вырастет до конца года к 50-70 тысячам. Будет ли жесткий дамп, и последующее частичное восстановление до халвинга, или халвинг и дальше будет толкать цену выше

лайт покажет, осталось 39 дней
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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:51

  flyman написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Я так понимаю, что многие адепты, тем не менее, остались за бортом в ожидании откупа па2000.

Этим мечтам уже не суждено свершиться. Обо всём, что ниже 6к, можно забыть. Меня бы сейчас устроило откупиться даже по 8к.

ну, шо, полетели вниз?

Если до выходных не обновим 14к, таки да, вниз.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:02

  Zebra написав:
  Tegularius написав:Тоже зависла крипта на btc-trade, они уже не первый раз так тормозят во время резких курсовых скачков.

то биржа для нубов и местных ботов
для гривны есть ликвидная биржа куна, там могут выкупить по околорыночной цене до 10-20 битков

я с btc-trade давно уже дел не имею, тормозит и глючит, во время движений, наверно на одном сервере все работает, и он не справляется с нагрузками

люба біржа без стоп-лосс для згаданих персонажів, ... куна в т.ч.
#noFOMO
TylerTruman_
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