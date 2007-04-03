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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:07
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.
імхо, фініш такого росту з вертикальним пампом, відскок та формація на зразок ГіП, норм
фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво
#noFOMO
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TylerTruman_
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