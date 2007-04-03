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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1514151515161517

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 99
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
45
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:07

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.

імхо, фініш такого росту з вертикальним пампом, відскок та формація на зразок ГіП, норм :mrgreen:

фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:18

  Vitaka написав:TylerTruman, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?

Кто-то быстро перелился на последнем этапе пампа деда. Рынок до сих пор не оклемался.
phantom_systems
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