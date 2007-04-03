|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:07
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.
імхо, фініш такого росту з вертикальним пампом, відскок та формація на зразок ГіП, норм
фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 14:46
TylerTruman, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1387
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 15:18
Vitaka написав:TylerTruman
, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?
Кто-то быстро перелился на последнем этапе пампа деда. Рынок до сих пор не оклемался.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 886
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13951
|175710230
|
|
|6650
|1433232
|
Вів 25 чер, 2019 13:42
ЛОБ
|
|38
|43458
|
|