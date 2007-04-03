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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1514151515161517

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 99
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
45
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:07

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.

імхо, фініш такого росту з вертикальним пампом, відскок та формація на зразок ГіП, норм :mrgreen:

фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:18

  Vitaka написав:TylerTruman, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?

Кто-то быстро перелился на последнем этапе пампа деда. Рынок до сих пор не оклемался.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:25

XMR

На Лайві монерка оновила мінімуми до $ і бітка...Хід був протилежний іншим біржам. Коли йшов ріст скрізь, тут було падіння. Постійно докупляв лєсєнкою на падінні. Останній закуп був по 27$.

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Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 27 чер, 2019 18:34, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:27

  TylerTruman_ написав:фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво

вже цикаво, кто до куда спуск ожидает?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:31

  чик написав:
  TylerTruman_ написав:фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво

вже цикаво, кто до куда спуск ожидает?

З точки зору психології, повинен бути туземун далі, інакше нових пасажирів не назбирати. Розчаруються вкрай і розбігуться. Маленький відкат і нові вершини. Здається маніпулька вирішив діяти алогічно. Всі чекають відкат, а полетимо до 100000$... :P А взагалі будь який прогноз - пальцем в небо. Казино. :P Чисто чуйка.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:38

Довго всіх привчали до думки, що буде відкат при кожному зростанні і нові лої. Тепер здається, що розчарують всіх тих, хто чекатиме відкат. :P Лише так, відкатитки... :P А потім нові хаї. А там лише маніпулька знає... :P Наше казино працює 24/7. :P Я теж чекав падіння постійно. І лоханувся. Сиджу в $. Лише монерку тримаю.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:43

  Козак-характерник написав:
  чик написав:
  TylerTruman_ написав:фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво

вже цикаво, кто до куда спуск ожидает?

З точки зору психології, повинен бути туземун далі, інакше нових пасажирів не назбирати. Розчаруються вкрай і розбігуться. Маленький відкат і нові вершини. Здається маніпулька вирішив діяти алогічно. Всі чекають відкат, а полетимо до 100000$... :P А взагалі будь який прогноз - пальцем в небо. Казино. :P Чисто чуйка.

а на практицi рипл, який не дуже так і ріс, чомусь дуже таки і впав, дивно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:46

  flyman написав:а на практицi рипл, який не дуже так і ріс, чомусь дуже таки і впав, дивно

Я ж кажу, що маніпулька вирішив розвести всіх як лохів... :P Вєртєть всіх на приборі... :oops: Руйнувати всі стратегії і практики. Чисто казино. :P Просто робіть ставку і чекайте. Я на монерку поставив.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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