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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1515151615171518>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 99
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
45
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:07

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.

імхо, фініш такого росту з вертикальним пампом, відскок та формація на зразок ГіП, норм :mrgreen:

фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:18

  Vitaka написав:TylerTruman, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?

Кто-то быстро перелился на последнем этапе пампа деда. Рынок до сих пор не оклемался.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:25

XMR

На Лайві монерка оновила мінімуми до $ і бітка...Хід був протилежний іншим біржам. Коли йшов ріст скрізь, тут було падіння. Постійно докупляв лєсєнкою на падінні. Останній закуп був по 27$.

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Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 27 чер, 2019 18:34, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:27

  TylerTruman_ написав:фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво

вже цикаво, кто до куда спуск ожидает?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:31

  чик написав:
  TylerTruman_ написав:фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво

вже цикаво, кто до куда спуск ожидает?

З точки зору психології, повинен бути туземун далі, інакше нових пасажирів не назбирати. Розчаруються вкрай і розбігуться. Маленький відкат і нові вершини. Здається маніпулька вирішив діяти алогічно. Всі чекають відкат, а полетимо до 100000$... :P А взагалі будь який прогноз - пальцем в небо. Казино. :P Чисто чуйка.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:38

Довго всіх привчали до думки, що буде відкат при кожному зростанні і нові лої. Тепер здається, що розчарують всіх тих, хто чекатиме відкат. :P Лише так, відкатитки... :P А потім нові хаї. А там лише маніпулька знає... :P Наше казино працює 24/7. :P Я теж чекав падіння постійно. І лоханувся. Сиджу в $. Лише монерку тримаю.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:43

  Козак-характерник написав:
  чик написав:
  TylerTruman_ написав:фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво

вже цикаво, кто до куда спуск ожидает?

З точки зору психології, повинен бути туземун далі, інакше нових пасажирів не назбирати. Розчаруються вкрай і розбігуться. Маленький відкат і нові вершини. Здається маніпулька вирішив діяти алогічно. Всі чекають відкат, а полетимо до 100000$... :P А взагалі будь який прогноз - пальцем в небо. Казино. :P Чисто чуйка.

а на практицi рипл, який не дуже так і ріс, чомусь дуже таки і впав, дивно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:46

  flyman написав:а на практицi рипл, який не дуже так і ріс, чомусь дуже таки і впав, дивно

Я ж кажу, що маніпулька вирішив розвести всіх як лохів... :P Вєртєть всіх на приборі... :oops: Руйнувати всі стратегії і практики. Чисто казино. :P Просто робіть ставку і чекайте. Я на монерку поставив.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:35

  чик написав:
  TylerTruman_ написав:фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво

вже цикаво, кто до куда спуск ожидает?

імхо, ще незрозуміло, ... навіть допускаю подальший ріст, але якщо вище 10к спіймаємо відскок, тоді можемо сходити на повторний тест 14к,
... а якщо пішли на корекцію, то ведмеді будуть тиснути до рейнджу 7,2-8,5к
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 27 чер, 2019 19:58, всього редагувалось 1 раз.
#noFOMO
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