фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:07
фомо ракета вистрелила із параболи, далі буде цікаво
#noFOMO
Додано: Чет 27 чер, 2019 14:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
TylerTruman, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?
Додано: Чет 27 чер, 2019 15:18
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:25
XMR
На Лайві монерка оновила мінімуми до $ і бітка...Хід був протилежний іншим біржам. Коли йшов ріст скрізь, тут було падіння. Постійно докупляв лєсєнкою на падінні. Останній закуп був по 27$.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 27 чер, 2019 18:34, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:27
вже цикаво, кто до куда спуск ожидает?
а шо делать?
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:31
З точки зору психології, повинен бути туземун далі, інакше нових пасажирів не назбирати. Розчаруються вкрай і розбігуться. Маленький відкат і нові вершини. Здається маніпулька вирішив діяти алогічно. Всі чекають відкат, а полетимо до 100000$... А взагалі будь який прогноз - пальцем в небо. Казино. Чисто чуйка.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:38
Довго всіх привчали до думки, що буде відкат при кожному зростанні і нові лої. Тепер здається, що розчарують всіх тих, хто чекатиме відкат. Лише так, відкатитки... А потім нові хаї. А там лише маніпулька знає... Наше казино працює 24/7. Я теж чекав падіння постійно. І лоханувся. Сиджу в $. Лише монерку тримаю.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:43
а на практицi рипл, який не дуже так і ріс, чомусь дуже таки і впав, дивно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:46
Я ж кажу, що маніпулька вирішив розвести всіх як лохів... Вєртєть всіх на приборі... Руйнувати всі стратегії і практики. Чисто казино. Просто робіть ставку і чекайте. Я на монерку поставив.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:35
імхо, ще незрозуміло, ... навіть допускаю подальший ріст, але якщо вище 10к спіймаємо відскок, тоді можемо сходити на повторний тест 14к,
... а якщо пішли на корекцію, то ведмеді будуть тиснути до рейнджу 7,2-8,5к
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 27 чер, 2019 19:58, всього редагувалось 1 раз.
#noFOMO
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