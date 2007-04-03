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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
джентельмени, зголошуйтесь, хто злив на пiку?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:54
схоже фіксувався народ по ціні в баксові, не думаю, що там був запланований перелив в біток, ... якщо будуть лити до 80 баксів, то можна буде прослідкувати на відповідну реакцію по кросс-курсу,
... раніше видно було, що монеро на відміну від, наприклад, ріпла був в боковику по кроссу, а ціна до бакса росла за рахунок пампа діда
#noFOMO
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