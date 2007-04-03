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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
джентельмени, зголошуйтесь, хто злив на пiку?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:54
схоже фіксувався народ по ціні в баксові, не думаю, що там був запланований перелив в біток, ... якщо будуть лити до 80 баксів, то можна буде прослідкувати на відповідну реакцію по кросс-курсу,
... раніше видно було, що монеро на відміну від, наприклад, ріпла був в боковику по кроссу, а ціна до бакса росла за рахунок пампа діда
#noFOMO
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:15
Крім Лайва... Там монерка оновила мінімуми як до біта, так і до $. Вже відскок. Файний відскок...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:06
Монеро - анонимная наркоманская монета с закрытым блокчейном. Большие деньги в нее не пойдут, т.к. стремно, а на хомяках далеко не уедешь. Так за дедом тянется и то не поспевает.
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:23
Побачимо. Роблю ставку на наркомафію.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эх... опять осторожность. Знал же с самого начала, что 13500 - уровень фибо от глобальной коррекции туда биток и дойдет, и все равно стремно было шортить.
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:02
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:07
Показатель тут только то, что капа Тизера перестала расти уже несколько дней - как бы звоночек был, что ручеек денег иссяк.
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