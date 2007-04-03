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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1515151615171518

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 99
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
45
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

джентельмени, зголошуйтесь, хто злив на пiку?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:54

  Vitaka написав:TylerTruman, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?

схоже фіксувався народ по ціні в баксові, не думаю, що там був запланований перелив в біток, ... якщо будуть лити до 80 баксів, то можна буде прослідкувати на відповідну реакцію по кросс-курсу,
... раніше видно було, що монеро на відміну від, наприклад, ріпла був в боковику по кроссу, а ціна до бакса росла за рахунок пампа діда
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:15

  TylerTruman_ написав:... раніше видно було, що монеро на відміну від, наприклад, ріпла був в боковику по кроссу, а ціна до бакса росла за рахунок пампа діда

Крім Лайва... :P Там монерка оновила мінімуми як до біта, так і до $. Вже відскок. Файний відскок... :P
ЗображенняЗображення
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:06

  Козак-характерник написав:Довго всіх привчали до думки, що буде відкат при кожному зростанні і нові лої. Тепер здається, що розчарують всіх тих, хто чекатиме відкат. :P Лише так, відкатитки... :P А потім нові хаї. А там лише маніпулька знає... :P Наше казино працює 24/7. :P Я теж чекав падіння постійно. І лоханувся. Сиджу в $. Лише монерку тримаю.

Монеро - анонимная наркоманская монета с закрытым блокчейном. Большие деньги в нее не пойдут, т.к. стремно, а на хомяках далеко не уедешь. Так за дедом тянется и то не поспевает.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:23

  andrein написав: Монеро - анонимная наркоманская монета с закрытым блокчейном. Большие деньги в нее не пойдут, т.к. стремно. Так за дедом тянется и то не поспевает.

Побачимо. Роблю ставку на наркомафію. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эх... опять осторожность. Знал же с самого начала, что 13500 - уровень фибо от глобальной коррекции туда биток и дойдет, и все равно стремно было шортить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:02

  Zebra написав:Эх... опять осторожность. Знал же с самого начала, что 13500 - уровень фибо от глобальной коррекции туда биток и дойдет, и все равно стремно было шортить.

Капитализация Тизера не падает. Вероятен еще поход вверх.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:07

  andrein написав:
  Zebra написав:Эх... опять осторожность. Знал же с самого начала, что 13500 - уровень фибо от глобальной коррекции туда биток и дойдет, и все равно стремно было шортить.

Пока что капитализация Тизера не падает. Вероятен еще поход вверх.

Показатель тут только то, что капа Тизера перестала расти уже несколько дней - как бы звоночек был, что ручеек денег иссяк.
Zebra
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