|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:41
джентельмени, зголошуйтесь, хто злив на пiку?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15822
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 928 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:54
Vitaka написав:TylerTruman
, а шо приключилось с кросс-курсом ХМR/BTC ?
схоже фіксувався народ по ціні в баксові, не думаю, що там був запланований перелив в біток, ... якщо будуть лити до 80 баксів, то можна буде прослідкувати на відповідну реакцію по кросс-курсу,
... раніше видно було, що монеро на відміну від, наприклад, ріпла був в боковику по кроссу, а ціна до бакса росла за рахунок пампа діда
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:15
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26673
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1870 раз.
- Подякували: 2061 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:06
Козак-характерник написав:
Довго всіх привчали до думки, що буде відкат при кожному зростанні і нові лої. Тепер здається, що розчарують всіх тих, хто чекатиме відкат.
Лише так, відкатитки...
А потім нові хаї. А там лише маніпулька знає...
Наше казино працює 24/7.
Я теж чекав падіння постійно. І лоханувся. Сиджу в $. Лише монерку тримаю.
Монеро - анонимная наркоманская монета с закрытым блокчейном. Большие деньги в нее не пойдут, т.к. стремно, а на хомяках далеко не уедешь. Так за дедом тянется и то не поспевает.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:23
andrein написав:
Монеро - анонимная наркоманская монета с закрытым блокчейном. Большие деньги в нее не пойдут, т.к. стремно. Так за дедом тянется и то не поспевает.
Побачимо. Роблю ставку на наркомафію.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26673
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1870 раз.
- Подякували: 2061 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:51
Эх... опять осторожность. Знал же с самого начала, что 13500 - уровень фибо от глобальной коррекции туда биток и дойдет, и все равно стремно было шортить.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6986
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:02
Zebra написав:
Эх... опять осторожность. Знал же с самого начала, что 13500 - уровень фибо от глобальной коррекции туда биток и дойдет, и все равно стремно было шортить.
Капитализация Тизера не падает. Вероятен еще поход вверх.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:07
andrein написав: Zebra написав:
Эх... опять осторожность. Знал же с самого начала, что 13500 - уровень фибо от глобальной коррекции туда биток и дойдет, и все равно стремно было шортить.
Пока что капитализация Тизера не падает. Вероятен еще поход вверх.
Показатель тут только то, что капа Тизера перестала расти уже несколько дней - как бы звоночек был, что ручеек денег иссяк.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6986
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 чер, 2019 01:52
Козак-характерник написав: flyman написав:
а на практицi рипл, який не дуже так і ріс, чомусь дуже таки і впав, дивно
Я ж кажу, що маніпулька вирішив розвести всіх як лохів...
Вєртєть всіх на приборі...
Руйнувати всі стратегії і практики. Чисто казино.
Просто робіть ставку і чекайте. Я на монерку поставив.
Куклу ведь тоже откупиться нужно. На каком уровне он наберёт позицию и развернёт рынок, это вопрос. 7к-8к вполне реально, ниже уж как получится.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 887
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13970
|175716431
|
|
|6650
|1433290
|
Вів 25 чер, 2019 13:42
ЛОБ
|
|38
|43459
|
|