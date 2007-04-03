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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:51
Tegularius написав:
С такими курсовыми скачками крипта не скоро станет средством расчетов и платежей.
Еще долго её основной функцией будет онлайн-казино. Печально это.
Кому не нужны курсовые скачки, для них стэйблкоины. Со всеми прелестями фиата, включая инфляцию.
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