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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1516151715181519

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6 5 99
1) дно вже було пройдено
15%
15
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
45%
45
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:51

  Tegularius написав:С такими курсовыми скачками крипта не скоро станет средством расчетов и платежей.
Еще долго её основной функцией будет онлайн-казино. Печально это.

Кому не нужны курсовые скачки, для них стэйблкоины. Со всеми прелестями фиата, включая инфляцию.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:25

наступна фіксація ПА 16-16,2к чи на супротиві 14? 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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